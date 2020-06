Un musée Avicii va ouvrir en Suède l'année prochaine

Près de deux ans après la disparition de Avicii -il s'est suicidé le 20 avril 2018 à Oman- un musée consacré à la vie et la carrière du DJ devrait ouvrir ses portes pour l'été 2021. Annoncée par Reuters, la nouvelle précise que le lieu sera installé à Stockholm en Suède, lieu de naissance de l'artiste. Si assez peu d'informations ont été dévoilées pour le moment, on sait tout de même que les visiteurs auront accès à des souvenirs de Tim Bergling -son vrai nom- des musiques jamais publiées ou encore de nombreuses photographies. "Il y aura une histoire sur la vie de Tim. Depuis sa chambre d'enfant où il jouait à World of Warcraft avec ses amis, jusqu'à ses premières chansons, ses premières démos." précise Per Sundin, directeur général de Pophouse Entertainment, en charge du projet. À noter que les parents du défunt DJ et producteur ont également participé à l'initiative de ce musée via la Fondation Tim Bergling, qu'ils ont créé suite à la mort de leur fils. Un magnifique hommage pour celui dont l'album posthume a été dévoilé en 2019.