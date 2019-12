Un mot à l'origine de 35% des divorces, elle quitte son mari pour le DJ du mariage et la raison du célibat selon son signe... Ces sujets insolites qui ont marqué 2019 !

Au Royaume-Uni, la presse se fait l'écho de l'histoire de Megan Willis, aujourd'hui âgée de 26 ans, tombée amoureuse de Mark Stone, 49 ans, qui n'était autre que le DJ officiant le soir de son mariage. Car même si la cérémonie s'est parfaitement bien passé, Megan commence à avoir des doutes sur son couple dans les semaines qui suivent l'événement... Se sentant délaissée par son mari, elle recroise Mark lors d’une soirée. Leur relation franchit un cap au fil des semaines, et tous les deux décident de divorcer chacun de leur côté pour commencer leur histoire d’amour.

En 2019, il y a des mots qui, quelques années en arrière, n'auraient même pas été cités dans des procédures de divorce ! Ce temps est pourtant révolu puisque une récente étude citée par Camille Combal dans le Virgin Tonic affirme que 35% des divorces dans le monde contiennent le mot Facebook dans le procédure de séparation. Un résultat étonnant qui laisse perplexe quant à la nouvelle manière de vivre des couples à travers le globe.

Pour les Béliers, pas de doute ! C'est leur impatience légendaire qui est à l'origine des problèmes. On le sait, il leur faut tout tout de suite. Une mauvaise habitude qui vous mène à vous décourager très vite. Les Taureaux, quant à eux, ne peuvent s'en prendre qu'à leur possessivité excessive. Et même si cela part d'un bon sentiment, il vous arrive de vous montrer un poil trop étouffant. Trop difficile à cerner, les Gémeaux passent sans cesse du coq à l'âne. Un trait de caractère qui pousse vos partenaires à fuir tellement ils ne savent plus sur quel pied danser.

Les Cancers sont réputés pour être romantiques et sensibles. Le hic ? Dès que l'on se montre un peu trop passionné avec vous, vous prenez la poudre d'escampette ou vous vous renfermez. Dommage. Du côté des Lions, on est dans le too much, comme d'habitude. A force d'user de belles paroles, vous donnez l'impression d'exagérer. Inversement pour les Vierges qui ont trop un côté névrosé. Il faut se détendre et oser les moments de folie et de fantaisie.

Chez les Balances, c'est la recherche constante du partenaire idéal... même lorsque vous êtes en couple. Vous essayez donc constamment de changer vos partenaires pour qu'ils collent à votre image. Mauvaise idée. Les Scorpions, quant à eux sont trop jaloux. Beaucoup trop. Vous pouvez effrayer votre partenaire. Apprenez à doser ce trait de caractère. Du côté des Sagittaires, c'est cette âme d'aventurier qui risque de vous jouer des tours. A force de trop vouloir cette indépendance, vous ne renvoyez pas une image d'un individu stable... ce qui pourrait fortement vous desservir.

Pour les Capricornes, c'est votre manque de flexibilité qui incite vos partenaires à vous laisser tomber. L’image glaciale que vous renvoyez ne rassure absolument pas non et n'est pas pour vous aider. Les Verseaux sont probablement le signe du zodiaque qui ont le plus besoin d'indépendance. Un trait qui pourrait aller contre vous si vous ne faites pas quelques concessions. Enfin, si il devait y avoir un signe du zodiaque passionné, ce serait les Poissons ! Ils sont tellement addict à l'amour qu'ils mettent la barre très haute dans leurs relations amoureuses et sont très dépendants à leurs partenaires. Un peu de retenue ne serait pas plus mal...