Un mot à l'origine de 35% des divorces, une application qui vous compare aux stars et l'arrivée de Titanic II... Le top Insolite de la semaine !

Une réplique du Titanic a été annoncée et devrait être livrée d'ici 2022. Ce projet fait à l'initiative du milliardaire australien Clive Palmer devrait coûter pas moins de 500 millions de dollars. Réplique du célèbre paquebot qui devait rallier Southampton à New York et qui a coulé le 14 avril 1912 faisant des milliers de morts, le Titanic II voguera à travers le monde afin de permettre à des touristes de revivre une traversée sur ce moyen de transport mythique.

Ce temps est pourtant révolu puisque une récente étude citée par Camille Combal dans le Virgin Tonic affirme que 35% des divorces dans le monde contiennent le mot Facebook dans le procédure de séparation. Un résultat étonnant qui laisse perplexe quant à la nouvelle manière de vivre des couples à travers le globe.

Gradient est le nouveau phénomène sur mobile de ces dernières semaines. Propulsée par des influenceurs du monde entier, l'application a déjà attiré l'attention de nombreux internautes à travers le globe. Le principe de base ? Gradient est une appli de retouches de photos qui possède surtout une particularité intéressante. En effet, cette dernière vous permet de comparer votre portrait à celui d'une célébrité censée vous ressembler.