Un morceau inédit d'Ed Sheeran dévoilé en plein procès, les coulisses de la tournée de Julien Doré... les news musique de la semaine

Que s'est-il passé dans la sphère musicale cette semaine ? Si vous vous posiez la question, on a listé toutes les news qu'il ne fallait pas manquer !

Dans les coulisses de la tournée de Julien Doré

Julien Doré nous emmène dans les coulisses de sa tournée et, évidemment, ça donne envie de se ruer dans les salles de concert pour le voir sur scène.

Dans les coulisses de la tournée de Julien Doré

Un nouveau clip pour Clara Luciani

Clara Luciani poursuit la promotion de son deuxième album : après nous avoir offert des singles efficaces tels que Le Reste ou Respire Encore, la jeune artiste enchaîne avec Amour Toujours... la bonne nouvelle ? Le morceau a déjà un clip !

Un nouveau clip pour Clara Luciani

Un morceau inédit d'Ed Sheeran dévoilé en plein procès

Accusé de plagiat sur le morceau de Shape of You, l'interprète de Shivers s'est présenté devant La Haute Cour de Londres mardi dernier. Or, cette dernière a dévoilé (par erreur) un morceau inédit.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !