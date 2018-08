Un mémorial numérique crée par la famille et les fans en hommage à Avicii

Il y a moins d'un an, on apprenait la disparition tragique du DJ suédois Avicii. Et les hommages à son égard se multipliés au cours des six mois passés. Le 15 août dernier, le père d'Avicii a fait sa première apparition publique en récupérant au nom de son fils le prix récompensant le titre Without You lors de la Swedish Rockbjörnen ceremony. Une apparition publique qui lui a permis de remercier les fans et les artistes ayant honorés la mémoire de Tim. Aujourd'hui, les parents du DJ ont décidé de transformer le site officiel avicii.com en un mémorial numérique en donnant la possibilité aux fans de partager leurs souvenirs.

"Tim a créé une musique qui rassemble les gens avec des souvenirs intemporels provenant du monde entier. Nous avons créé cet espace afin que vous puissiez partager vos souvenirs avec nous et faire savoir au monde ce que Avicii représentait pour vous. Sa musique et tes souvenirs sont pour toujours." écrit-il sur le site.

Une opportunité que les fans ne rateront certainement pas. Ils auront là l'occasion d'exprimer leur deuil et plus important, de partager leurs histoires. Les hommages ne cessent de continuer de pleuvoir et cela prouve à quel point Avicii était apprécié dans le monde de la musique.