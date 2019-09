Un mariage émouvant et la révolution du service client dans le Top du Virgin Tonic

Matinée chargée dans le Virgin Tonic ! D'abord, il faut souligner que cette semaine, Camille Combal vous offre un an de loyer ! Pierre, Charles et Charles (oui, oui) on ainsi été tirés au sort - de quoi très bien commencer la journée. Côté, news, accrochez-vous : on a trouvé bien plus dangereux que les requins... sachez que vous avez plus de chance de mourir écrasé(e) par un distributeur automatique...!

On a trouvé plus dangereux que les requins !

On poursuit avec la belle histoire du jour : ils se sont connus à la maternelle et pourtant, Matt et Laura ne se sont pas lâchés... résultat, ils se sont mariés ! Croyez en l'amour : il existe !

Ils se sont connus à la maternelle !

Enfin, on termine avec Jumbo, chaîne de supermarchés basée aux Pays-Bas : chez Jumbo, on a mis en place des box qui permettent aux personnes âgées d'échanger avec le personnel... et ça, ça révolutionne le service client !

Rendez-vous demain pour plus de news !