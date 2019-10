Un marathon Friends au ciné, ça vous dit ?

Avis à tous les nostalgiques ! La série culte Friends fête ses 25 ans cette année et pour marquer le coup, nombreux se sont offerts les Legos qui reproduisent le Central Perk. Mais, ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui ! Sachez que pour marquer l'anniversaire de la série qui a marqué toute une génération, les cinémas Pathé Gaumont proposent un marathon spécial. Réservez votre vendredi 6 décembre 2019 parce que la projection de 12 épisodes vous attend !

Au programme, une sélection des épisodes les plus cultes de la série (on vous l'accorde, c'est difficile de faire un choix). On attend notamment ‘Celui qui déménage’, ‘Celui qui a failli rater l'accouchement’ ou encore ‘Celui qui a failli aller au bal de promo’... bref, la crème de la crème. La bonne nouvelle, c'est que près de 100 cinémas joueront le jeux partout en France !