Un maire surpris pas sa femme, Brad Pitt et Jennifer Aniston confinés ensemble et Tinder qui bat des records... Les news du Virgin Tonic de la semaine !

Aux Etats-Unis comme en France, les habitants sont confinés - et les stars ne sont pas épargnées. Ainsi, Jennifer Aniston est -elle aussi- assignée à résidence. Or, une story postée par l'actrice sur Instagram a récemment mis les fans dans tous leurs états : tenez-vous bien, dans cette vidéo, l'on voit furtivement un homme passer, avec des cheveux blonds et une barbe grisonnante. Evidemment, certains crient et hurlent “Brad Pitt” ! Et ce n'est pas tout ! Jennifer Aniston aurait aussi proposé un rôle à Shiloh, la fille de 13 ans d'Angelina et Brad dans le prochain film où elle jouera « The Goree Girls ». Mais selon les rumeurs, Angelina Jolie aurait très mal pris la proposition... évidemment, on reste calme ! Tout cela n'est que rumeur !

Ce matin, le Virgin Tonic vous envoie dans la ville d’Alton, dans l’Illinois - aux Etats-Unis. Vous le le savez, le pays est -lui aussi- en confinement. Or, le maire de la ville fait tout son possible pour que la population respecte le confinement en ce moment. Et un soir, il a été contraint d'envoyer la police dans un bar qui restait apparemment ouvert après minuit…sauf qu'une petite surprise l'y attendait. Sa femme faisait partie des personnes présentes sur place ! Le maire a - évidemment- été stupéfait que sa femme puisse violer les règles qu’il avait lui même imposées. Il a quand même spécifié qu'elle n’aurait aucun traitement de faveur et paiera une grosse amendes comme les autres personnes sur place.

En ce moment, il est très compliqué de faire des rencontres pour les célibataires… Mais apparement le confinement n’effraie personne en matière de drague ! Bien au contraire. Les fréquentations sur les sites de rencontres ont augmenté de 30%...! Sachez aussi que Tinder a enregistré il y a quelques jours (29 mars) son record de swipes en une journée : 3 milliards de swipes ! On rappelle d'ailleurs que l'application à rendu son option "passeport" gratuite (le temps du confinement), ce qui permet aux utilisateurs de discuter avec des internautes du monde entier. En ce qui concerne Happn, l’appli qui promet de « retrouver qui vous croisez », a élargi son rayon de recherche de 250 mètres à 90 kilomètres.

En France, un sans abris sur deux a aujourd’hui un téléphone portable. Mais très souvent, ils ne trouvent pas de prise pour pouvoir les recharger. Avec le confinement, certains sont complètement coupés du monde... donc l’Armée de Salut a lancé l’opération “FreePlugs”. Mais, en quoi cela consiste t-il ? Vous sortez vos rallonges de vos fenêtres pour qu’ils puissent bénéficier de votre électricité ! L’opération s’inspire des célèbres Free Hugs qui consiste à offrir un câlin à une personne au hasard dans la rue. Pour participer : rendez-vous sur le site de l’armée du salut et téléchargez l’affiche A4 afin de l’imprimer. Ensuite, insérez la rallonge dans l’affiche et scotchez-là ; une fois suspendue dans la rue, l’affiche servira de panneau visible pour indiquer aux sans-abris qu’ils peuvent recharger leur téléphone.