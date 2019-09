Ce matin, direction le Japon ! Là-bas, la société Piala Incorporation a décidé d’instaurer un jour de congé en plus pour des salariés en particulier... pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils ne fument pas ! Les non-fumeurs, ne fument donc pas et surtout, ils ne prennent pas de pauses clopes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fumeur prend en moyenne une pause de dix minutes. On vous laisse faire le calcul.

Un jour de congé pour les non-fumeurs ?

Résultat, l'entreprise compte récompenser les non-fumeurs et leur permettre de se reposer. Parce que pendant que certains prennent une pause, d'autres continuent de travailler. Qui sait, un tel cadeau motivera peut-être quelques fumeurs à arrêter !