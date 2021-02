Un festival-test bientôt organisé à Saint-Malo ?

Après une année blanche pour les festivals, 2021 pourrait (on l'espère) changer la donne : alors que des concerts-test seraient en cours d'étude à Paris et Marseille (notez qu'Indochine serait en tête d'affiche d'un concert organisé à l'Accor Arena), il se pourrait ben qu'un festival-test soit organisé en Bretagne : selon le Parisien, l'évènement se déroulerait en mai, au Fort de Saint-Père (près de Saint-Malo). Nous devons cette initiative à No Logo BZH et visiblement, près de 2.000 personnes pourraient assister à l'évènement (qui se tiendrait en plein air, sur une surface pouvant accueillir 12.000 personnes) : selon le média, on attendrait ainsi « deux soirs de concerts » avec « un camping sur le site » et « deux tests sur deux week-ends avec deux échantillons de spectateurs ». Pour l'heure, rien n'est confirmé : le projet n'est encore qu'au stade de l'étude.

"Si elle est validée par l'ARS (Agence régionale de santé), notre expérience permettrait de confronter le plein air, qui limite la transmission, et le camping et la longue durée d'un festival, qui peuvent l'accentuer. Notre but est d'être le plus proche possible d'un festival rural normal", précise le directeur du No Logo BZH.

A l'heure actuelle, difficile de dire si, oui ou non, les festivals auront lieu en 2021. Certains (comme le Solidays, par exemple), on déjà pris le parti de ne pas monter d'édition cette année... Ce festival-test portera t-il ses fruits ? On l'espère.