Un fan rejoint U2 sur scène, Jain en pause, Madonna annule ses concerts parisiens... les news musique de la semaine

Comme chaque semaine, retour sur les news musique marquantes de la semaine ! Au programme cette fois, U2 ou encore Madonna et Jain.

On commence donc avec l'un des groupes de rock les plus cultes ! U2 se produisait à Sydney la semaine dernière et dans la foule, un fan particulièrement bien déguisé a attiré l'oeil de Bono. Résultat, ce dernier l'a invité sur scène !

Quand un fan rejoint U2 sur scène

Ensuite, direction la France : Jain s'est expliquée sur la pause qu'elle a choisi de prendre : après ces années intense de scène et de promo, la jeune artiste se dit "rincée"... l'heure d'un break bien mérité est arrivée ! Toujours en France, Madonna s'est vue contrainte d'annuler quelques dates parisiennes...

On poursuit avec Camila Cabello : Romance est dans les bacs depuis le 6 décembre et la chanteuse s'est confiée sur ce nouvel opus.

Camila Cabello se confie sur son prochain album

Enfin, on termine avec Shawn Mendes qui, comme Madonna, a dû annuler quelques concerts...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales !