Un Escape Game sur La Casa De Papel, l'arrivée de HBO Max en France et un quizz spécial Plan Coeur... Les infos Série de la semaine !

La Casa de Papel est de loin l'un des plus gros succès de Netflix (sachez d'ailleurs qu'en plus de la quatrième partie publiée le 3 avril, la plateforme a également sorti un documentaire sur la série phénomène). Mais, ce n'est pas tout ! Sachez que Escape Game Kit a imaginé L'Escape Game que l'on attendait tous : réussir "Le Braquage du Siècle" avec vos colocs', vos potes ou même votre famille - le tout, virtuellement !

Tout ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez qu'à télécharger (et imprimer) les manuels et accessoires qui vous permettront de réaliser votre mission. Comptez 2à minutes d'installation pour Une heure de jeu ! Pour la modique somme de 19,99 euros, vous pourrez vous offrir une aventure aussi folle que celle de la Casa de Papel. Alors, partant ?

Game of Thrones vous manque ? Vous vous lanceriez bien dans un marathon Sex and the City ? N'en dites pas plus, HBO a ce qu'il faut : HBO plus débarquera aux Etats-Unis pas plus tard que le 27 mai prochain. Si la plateforme sera la plus chère du marché (comptez 14,99 dollars pour un abonnement), elle ne se reposera sur ses lauriers pour autant. Côté catalogue, les abonnées seront gâtés : Game of Thrones, les Soprano ou encore Sex and The City, les amateurs de séries ne seront pas en reste. Aussi, on attend le catalogue de films DC… et celui de Warner Bros ! Comptez donc le Seigneur des Anneaux, Matrix, des séries telles que South Park, The Big Bang Theory et bien sûr Friends.

La saison 16 de Grey's Anatomy, dernière en date a avoir été diffusée aux États-Unis et dans le reste du monde, laisse de nombreux points en suspens concernant l'intrigue autour du personnage de Meredith Grey. En effet, alors que DeLuca ne semble pas avoir dit son dernier mot quant à la relation qui les liait depuis plusieurs épisodes, un nouveau docteur a fait son apparition dans la série. Nouveau chef de la pédiatrie, Cormac Hayes, un irlandais veuf et père de deux adolescents, spécialement envoyé par Cristina Yang, a proposé à Meredith d'aller boire un verre dans les dernières minutes de l'épisode final.

