Un épisode spécial confinement de Plan Coeur, le nouveau triangle amoureux de Grey's Anatomy et l'arrivée de Big Little Lies... Toutes les news série !

Quand est-ce que la série médicale la plus regardée au monde s'arrêtera t-elle ? Voilà une question à laquelle personne n'est réellement en mesure de répondre dans l'immédiat. En effet, alors que des rumeurs couraient selon lesquelles Grey's Anatomy touchait bientôt à sa fin, il semblerait qu'une dix-huitième saison soit déjà en pourparler. Mais pour l'heure, c'est la dix-septième que les fans attendent avec impatience. Stoppée en raison de la crise sanitaire de ces derniers mois, le programme à succès devrait bientôt arriver sur nos écrans.

Au programme ? Le Grey Sloan Memorial Hospital devrait être touché par la crise du coronavirus. Et ce n'est pas tout. Côté cœur, Meredith Grey devrait être au centre d'un triangle amoureux. Une information précisée par Richard Flood, qui interprète le Dr Hayes : "Il y a clairement un petit triangle amoureux entre Cormac, Meredith et Andrew DeLuca, donc il sera intéressant de voir comment cela se développera. C'est tout ce que je peux dire. J'ai parlé aux écrivains de cette saison et de l'endroit où ils envisagent de prendre certaines histoires. Comme toujours, ils ont de très bonnes idées. Je veux juste que le personnage grandisse et qu'on puisse en savoir encore plus sur lui. Je suis prêt pour tout ce qu'ils me lancent… Je veux dire, ils ont déjà beaucoup fait vivre à Cormac. Il a une très grande histoire avec beaucoup de profondeur. Donc ça va continuer à grandir à mesure que nous explorons plus de ça et cette connexion avec Meredith".

Des informations qui nous mettent dores et déjà l'eau à la bouche avant la diffusion de la saison 17 dans les semaines à venir. De notre côté, on à déjà hâte en tout cas !

La saison 8 de The Walking Dead marquait la mort (poignante) de Carl Grimes. Pour rappel, le fils de Rick se faisait mordre dans l'épisode 9 avant de se donner la mort. Plus tard, le shérif finira par quitter Alexandria. Alors évidemment, difficile d'envisager un éventuel retour du personnage : des flash-back auraient pu être cohérents si Rick était encore présent dans la série mais évidemment, en son absence, difficile de les insérer dans le show. Carl Grimes pourrait-il faire une apparition dans la série malgré tout ? Peut-être pas. Mais, il n'est pas exclu de le retrouver dans la franchise. Du moins, selon Chandler Riggs - qui interprète le personnage.

"Je pourrais absolument reprendre mon rôle de Carl dans The Walking Dead, ce serait super cool. Pour l'instant je ne vois pas trop comment ça pourrait arriver dans les différentes séries qui sont diffusées, mais peut-être avec un peu de chance dans un autre médium. Je ne sais pas, on verra bien", a t-il ainsi confié. Si le retour de Carl semble compromis dans la série, n'oublions pas que Rick sera le centre de long-métrages. Qui sait, peut-être reverrons-nous Carl à cette occasion !

Aura t-on droit à une troisième saison de Plan Coeur ? On l'espère. En attendant, Netflix a annoncé une jolie surprise à ses abonnés : la série reviendra prochainement, le temps d'un épisode spécial confinement. Ainsi, le 26 août prochain à 0h01, Elsa, Charlotte et Milou nous inviteront dans leur quotidien confiné. La bonne nouvelle, c'est qu'un trailer est déjà disponible : l'on y retrouve donc les trois héroïnes en plein confinement. Au programme, une exploration en profondeur de cette période étrange "sous toutes ses facettes" - pour reprendre les termes de Noémie Saglio.

En 2017, HBO faisait sensation avec la série Big Little Lies - réunissant Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern et Zoe Kravitz. Diffusée en 2019, la deuxième saison a -elle aussi- reçu un succès conséquent. Si vous n'avez pas découvert le phénomène au moment de sa sortie, pas de panique : TF1 la proposera en clair pour la première fois, dès ce soir. Côté synopsis, les actrices qui composent ce casting cinq étoiles incarne les mères d'enfants fréquentant la même école, dans la petite ville huppée de Monterey sur la côte californienne. Quelques semaines après la rentrée scolaire, un meurtre a lieu lors d'une soirée organisée dans l'établissement.