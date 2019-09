Un enregistrement inédit révèle que les Beatles prévoyaient un nouvel album après Abbey Road

C'est au célèbre historien spécialiste du rock Mark Lewisohn que l'on doit cette information totalement inédite ! En effet, il y a quelques jours, l'homme a donné au Guardian, un célèbre journal britannique, la cassette d'une réunion entre les membres du groupe The Beatles. Un enregistrement fait par John Lennon en personne dans le but de faire écouter les conclusions à son acolyte Ringo Star, à l'époque à l’hôpital pour des problèmes intestinaux. Organisée à Savile Row, une rue de Londres, la réunion se tenait alors juste après l'enregistrement du fameux album Abbey Road entre John Lennon, Paul McCartney et George Harrison.

La première révélation majeure survient lorsque Lennon discute de la perspective de leur prochain album après Abbey Road. Et bien que ce soit leur dernier disque en tant que groupe (même si Let It Be a été le dernier à être publié), les rumeurs affirment que c'est John Lennon qui aurait joué un rôle important dans la séparation des Beatles. "L'histoire nous a toujours dit qu’ils savaient qu'Abbey Road était leur dernier album et qu'ils voulaient se lancer dans une carrière artistique. Mais non, ils discutent du prochain album. Et vous pensez que John est celui qui a voulu les séparer mais quand vous entendez cela, ce n'est pas le cas." balance l'historien en sous-entendant que ses révélations remettent littéralement en cause une tranche de l'histoire des Beatles.