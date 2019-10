Un enregistrement inédit des Beatles vient d'être retrouvé par hasard au Royaume-Uni

Non vous ne rêvez pas ! Un enregistrement vidéo a bien été retrouvé il y a quelques jours dans la corbeille à pain d'une maison au Pays de Galles. Découverte lors du grand nettoyage de ce logement, la vidéo met en scène une interview des membres du groupe mythique en 1965. Aussitôt évalué à 10 000 livres, l'objet a été décrit comme "une belle trouvaille" par Paul Fairweather de Omega Auctions.

Les images montrent John, Paul, George et Ringo en train de plaisanter avec le journaliste, juste avant d'interpréter "There’s No Business Like Show Business".

D'autres images trouvées, datant de 1967, montrent les Beatles parlant de la figure spirituelle Maharishi Mahesh Yogi et de leur relation avec ses lectures.

John Lennon s'exprime d'ailleurs sur le sujet : "Bien sûr que ce n’est pas une secte et si nous ne le prenions pas au sérieux, nous ne serions pas ici". Enfin, un troisième enregistrement a également revu la lumière. Dessus, on y entend John Lennon qui joue une version acoustique de God, une chanson publiée en solo après la séparation du groupe.