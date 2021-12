Un, Dos, Tres, la série culte des années 2000, va faire son grand retour sur nos écrans !

Diffusée en France à partir de 2004, la série Un, Dos, Tres s'est imposée comme l'un des programmes les plus mythiques de la décennie. Pour celles et ceux qui l'auraient oublié, c'est l'histoire de vingt jeunes qui entrent dans la meilleure école des arts de la scène, l'Académie de Carmen Arranz. Ils devront y perfectionner leurs talents pour la danse, la musique et le théâtre, et devenir des professionnels du spectacle. Emmenés par Lola, Silvia, Roberto, Pedro, Ingrid, Jeronimo, Marta et les autres, ils vont former une troupe d'artistes accomplis et vivre des aventures très intenses. Diffusée sur M6 puis sur d'autres chaines du groupe depuis son lancement, la série télévisée espagnole se divise en 130 épisodes de 50 minutes durant plus de six saisons. Autant dire que les fans auront eu le temps de suivre les aventures trépidantes des personnages principaux !

Près de vingt ans plus tard, Un, Dos, Tres fera son grand retour en 2022 ! En effet, la plateforme de streaming Atresplayer Premium, un service proposé en Espagne, a annoncé ces derniers jours qu'une suite était en préparation. Elle devrait s'intituler UPA Next. Alors que les informations sur le casting demeurent encore un mystère, on sait d'ores et déjà que quelques anciens feront leur retour dans le programme à l'image de Beatriz Luengo et Mónica Cruz -la sœur de Penelope- qui ont diffusé les images du reboot sur leur compte Instagram. "Comme j'avais hâte de pouvoir partager cette excellente nouvelle avec vous tous !" a confié cette dernière à propos de la nouvelle qui semble la ravir. A noter tout de même qu'aucun communiqué concernant une éventuelle diffusion en France n'a été officialisé pour l'instant.