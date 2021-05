Un documentaire sur le "nipplegate" de Janet Jackson et Justin Timberlake est en préparation

Ces derniers mois, un documentaire a particulièrement fait parler de lui : Framing Britney Spears. Réalisé par le très sérieux New York Times, le projet tente d'explorer la relation vicieuse et intéressée qu'entretient le père de la chanteuse avec sa riche et célèbre fille et met également en avant les nombreux méfaits de l'exposition à outrance. Un problème que connaît bien le princesse de la Pop, devenue mondialement célèbre à l'âge de 17 ans avec la sortie de son tube Baby One More Time. On y découvre les conséquences d'une sexualisation et d'une objetisation exagérées de la femme sur la vie de cette artiste fragile et mal entourée. Des années de déchéances et de scandales étalés sur la place publique qui l'ont mené, en 2008, à être placée sous la tutelle de son père et à perdre, en partie, la garde de ses deux enfants au profit de son ex-mari. Au cœur des discussions depuis sa diffusion, le documentaire explique également le traitement médiatique étouffant et misogyne qu'a reçu la chanteuse depuis son plus jeune âge. Il revient notamment sur sa séparation d'avec Justin Timberlake, qui s'est depuis excusé publiquement sur les réseaux sociaux auprès d'elle mais aussi de Janet Jackson...

En effet, le 1er février 2004, la soeur de Michael Jackson et l'interprète de Rock Your Body se produisent lors de la très célèbre et médiatisée mi-temps du Super Bowl. Un événement regardé par des centaines de millions de téléspectateurs dont une immense partie issue de ce que l'on appelle souvent "l'Amérique puritaine". Seulement voilà, à la fin de la performance, Justin Timberlake décide d'arracher une partie du bustier de son acolyte. Acte prémédité ou résultat de l'euphorie du moment ? Personne ne saura jamais vraiment. N'empêche que la popstar se retrouve le sein nu mais surtout totalement choquée et dépourvue. S'en suivra une très difficile période pour celle qui s'apprêtait à chanter lors des Grammy Awards (la prestation a été annulée à la suite du scandale) et à promouvoir son album de l'époque Damita Jo. De son côté, l'ancien boyfriend de Britney Spears s'en sort sans le moindre problème et avec un joli coup de publicité.

Left/Right TV, la compagnie de production qui s'est déjà chargée de Framing Britney Spears devrait donc réitérer avec un documentaire spécial sur le fameux "Nipplegate" de Janet Jackson et Justin Timberlake. Comme le précise PureCharts, "le long reportage évoquera les retombées de l'affaire en faisant intervenir ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre au show : 'Ils essayent de rencontrer toutes les personnes impliquées : danseurs, stylistes, réalisateurs... Tout le monde'". En revanche, personne ne sait si les deux principaux intéressés ont accepté d'y participer. La réponse dans quelques mois !