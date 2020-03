Un documentaire sur la fin des Beatles sortira en septembre

Ce sont les musiciens les plus célèbres au monde ! Formé en 1960 à Liverpool, Les Beatles demeurent encore aujourd'hui les plus gros vendeurs de disques de tous les temps. Cette année, à l'occasion des soixante ans de leur formation, Peter Jackson (le réalisateur du Seigneur des Anneaux) dévoilera un documentaire exclusif sur la fin du groupe de rock intitulé The Beatles : Get Back. Un projet racheté par les studios Disney qui sera diffusé sur les écrans nord-américain le 4 septembre prochain avant d'être distribué dans le monde entier.

Just announced: Peter Jackson’s "The Beatles: Get Back" documentary, featuring never-before-seen footage of the legendary band, comes to theaters September 4, 2020. Read more: https://t.co/ySrut8nPuD Photo: ©1969 Paul McCartney/Photographer: Linda McCartney @disney @disneystudios pic.twitter.com/pNu9FTZGgT — The Beatles (@thebeatles) March 11, 2020

Mettant à l'honneur le travail de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, ce long-métrage traitera particulièrement de la fin du groupe lors de l'enregistrement de l'album Let It Be. Il partagera également les images restaurées de leur dernier concert donné sur le toit d'un immeuble londonien, le 30 janvier 1969. Quant au réalisateur néo-zélandais, ce dernier s'est récemment exprimé sur ce travail qui lui tenait très à coeur : "Je me sens privilégié d'avoir été comme une mouche sur le mur tandis que le plus grand groupe du monde travaillait, jouait et créait des chefs d'oeuvre". Des propos confirmés par Paul McCartney, lui-même, qui a tenu un rôle dans la création de ce projet : "Je suis heureux que Peter ait plongé dans nos archives pour faire un film qui montre la vérité sur les Beatles, enregistrant ensemble. L'amitié et l'amour que nous avions nous reviennent et m'ont rappelé à quel point c’était un moment follement beau".