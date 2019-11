Un documentaire sur Gorillaz au cinéma le 16 décembre (VIDEO)

En 1998, le groupe de musique formé de quatre membres virtuels est lancé ! Toutefois, c'est trois ans plus tard, pour la sortie de l'album éponyme, Gorillaz, que ce dernier va se faire connaître le succès à travers le monde. Cette année, après trois ans de travail, le groupe qui représente plusieurs genres de musique va sortir un documentaire intitulé Gorillaz: Reject False Icons. L'occasion pour les fans de se retrouver le 16 décembre au cinéma pour une soirée unique de diffusion. On retrouve ainsi Damon Albarn, le leader, en train de travailler en studio ou sur la tournée du groupe. Attention, ce long-métrage ne sera pas disponible partout. Pour plus de renseignements et pour acheter les billets, rendez-vous ici.