Un documentaire sur Billie Eilish va sortie en février 2021 sur Apple TV+

Rappelez-vous, en janvier dernier, nous vous annoncions que Billie Eilish pourrait avoir droit à son propre documentaire. Une information qui vient tout juste d'être officialisée par la principale intéressée ainsi que par Apple puisque c'est le géant américain qui a été en charge de la production. Prévu pour février 2021, le long-métrage documentaire se concentrera sur l'enfance de la chanteuse mais aussi ses débuts fracassants dans la musique grâce à son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, écoulé à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier. Un parcours totalement hors du commun pour cette jeune artiste originaire de Los Angeles qui vient également de signer la chanson-thème de la bande originale du prochain James Bond, No Time To Die.

Après Justin Bieber sur YouTube, Beyoncé, Chris Brown et Taylor Swift sur Netflix ou encore Mylène Farmer sur Amazon Prime, c'est donc au tour de Billie Eilish de se dévoiler de manière beaucoup plus intime dans un documentaire exclusif. Un moyen idéal pour permettre à ses fans de mieux la découvrir mais aussi de bien renflouer ses caisses. Devenus de véritables sources de revenus pour certains artistes, les cachets offerts dans le cadre de la création d'un documentaire sur les plateformes de vidéos à la demande peuvent grimper jusqu'à plusieurs millions. Si l'on ne connait pas la somme exacte touchée par l'interprète de Bad Guy, celle-ci pourrait s'élever à plusieurs millions de dollars. Rendez-vous en février 2021 pour découvrir ce que nous a réservé la jeune prodige de la pop !