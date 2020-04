Un dessin de Mylène Farmer mis aux enchères pour les soignants !

Elle est l'une des chanteuses les plus mystérieuses du show business ! Après des mois particulièrement chargés avec un album, une résidence à Paris La Défense Arena et un DVD, Mylène Farmer était retournée à son silence et sa discrétion habituelle. Un mode de fonctionnement dont ses fans connaissent désormais les rouages, ce qui ne les empêche pas de retrouver leur idole avec plaisir dès la sortir d'un nouveau projet. Seulement voilà, il semblerait que ce soit pour un sujet bien plus grave que l'artiste aux millions d'albums vendus ait décidé de s'exprimer publiquement. En effet, en cette période de crise sanitaire très grave, la chanteuse a souhaité participé à sa manière...

Mylène Farmer s'engage en faveur des Ehpad et contre le #Coronavirus ???????? Un dessin inédit de Mylène Farmer mis en vente aux enchères au profit des Ehpad.▪︎Plus d'infos ???? ???? https://t.co/hzROznRgV6 pic.twitter.com/2jhvm6pLjW — Mylène et ses mots ✒ ???? (@Micka_Els) April 20, 2020

Finalement peu connue pour ses talents de dessinatrice, l'interprète de Désenchantée a pourtant prouvé à plusieurs reprises qu'elle savait parfaitement manier le crayon. La preuve, il y a quelques semaines, elle publiait un dessin engagé sur les réseaux sociaux de l'Agence NP, fondée par Pascal Nègre, qui l'aide dans sa carrière depuis plusieurs années. Afin de récolter de l'argent au profit de l'opération SOS EHPAD, à l'initiative de la Fondation Recherche Alzheimer, Mylène Farmer a donc créé un nouveau dessin qui sera mis en vente aux côtés de nombreux autres lots. Sur ce croquis, on y voit le personnage de Lisa en train de tenir un ballon en forme de coeur, tandis qu'un hiboux est posé sur sa tête.