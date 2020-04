Un dessin de Mylène Farmer aux enchères, le retour de Vianney et les confidences de Marina Kaye... les news Musique de la semaine !

En janvier 2019, soit il y a plus d'un an, Vianney annonçait une pause dans sa carrière musicale avec une ultime publication sur son compte Instagram : "Je vais retrouver un peu d’ombre et de calme. Mieux regarder les gens, les moments passés trop vite. Dans nos téléphones la vie est trop petite. Et je voulais vous dire merci pour tout ce que j’ai reçu ces dernières années. J’écris tout ça le sourire aux lèvres, quand je pense à ce que l’on a connu et à ce qui viendra." Des propos touchants de la part du chanteur qui préférait alors se retirer de la vie publique quelques temps afin de se recentrer sur l'essentiel. Un temps qui devrait bientôt toucher à sa fin puisque l'artiste à l'origine des titres Pas là ou Je m'en vais vient d'annoncer son grand retour sur le devant de la scène.

La période n'est pas vraiment propice à la promotion des artistes ! Pour ne pas se faire oublier, il faut donc rivaliser d'originalité et tenter par tous les moyens de rester en contact avec ses fans. C'est notamment le cas d'Indochine qui vient de leur offrir un cadeau exceptionnel en publiant gratuitement l'intégralité de leur Black City concert, qui s'est déroulé au Stade de France le 27 & 28 juin 2014. Une vidéo de plus de deux heures en parfaite qualité qui nous permet de revivre l'un des moments phares de la carrière du groupe de rock français. Un spectacle totalement géant vu par plus de 130 000 personnes en deux jours et durant lequel Nicola Sirkis et ses acolytes avaient interprété tous leurs plus grands tubes dont Trois nuits par semaine, J'ai demandé à la lune ou encore l'Aventurier. À noter que le deuxième jour de cette rencontre avait été marqué par la pluie torrentielle qui s'était abattue sur Paris. Un problème de météo qui n'avait pas pour autant découragé le public venu en masse. Après avoir mis en ligne son concert donné à Lille le 23 juin dernier, Indochine continue de faire plaisir à ses fans en offrant ce qui pourrait s'avérer être les prémices des festivités à l'occasion des 40 ans de la formation du groupe.

En pleine préparation de son troisième album, Marina Kaye devrait faire son grand retour sur le devant de la scène dans les prochains mois ! Après avoir déjà dévoilé des titres comme The Whole 9 ou Twisted, la chanteuse originaire du sud de la France espère bien faire oublier l'échec de son précédent opus Explicit. Interviewée il y a quelques jours par nos confrères de Télépro, la chanteuse est revenue sur son expérience dans La France a un incroyable talent dont elle a remporté l'édition en 2011. Une plateforme qui lui a permis de se faire connaître du grand public mais qui ne lui a pas laissé que des bons souvenirs.

Elle est l'une des chanteuses les plus mystérieuses du show business ! Après des mois particulièrement chargés avec un album, une résidence à Paris La Défense Arena et un DVD, Mylène Farmer était retournée à son silence et sa discrétion habituelle. Un mode de fonctionnement dont ses fans connaissent désormais les rouages, ce qui ne les empêche pas de retrouver leur idole avec plaisir dès la sortir d'un nouveau projet. Seulement voilà, il semblerait que ce soit pour un sujet bien plus grave que l'artiste aux millions d'albums vendus ait décidé de s'exprimer publiquement. En effet, en cette période de crise sanitaire très grave, la chanteuse a souhaité participé à sa manière...