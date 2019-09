Un couple qui divorce et un lifting raté dans les news du Virgin Tonic !

Si vous avez manqué les news du Virgin Tonic aujourd'hui, pas de panique : on a tout !

D'abord, félicitations à nos trois gagnants de ce matin : tous ont remporté un an de loyer - une jolie façon de marquer l'anniversaire de Camille ! Et la bonne nouvelle, c'est que le Virgin Tonic vous offrira un an de loyer jusqu'au 20 septembre !

Ensuite, direction la Bosnie : là-bas, en 2007, un couple a divorcé. Jusque ici, rien d'anormal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils se draguaient mutuellement (sous de faux noms) sur un site de rencontres...! Imaginez leur tête le jour du premier date.

Divorce

On continue avec Katie Price. Croyez-le ou non, cette candidate de télé-réalité britannique n'est plus reconnue par son iPhone depuis qu'elle a fait de la chirurgie esthétique...!

Rendez-vous demain pour plus de news !