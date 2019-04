Un concert au profit de Notre Dame organisé ce samedi à Paris !

Ces derniers jours, le monde entier s'est mobilisé pour la reconstruction d'un des plus beaux monuments de France : la cathédrale Notre-Dame de Paris ! Après le triste incendie qui a ravagé les lieux en début de semaine, tout le monde semblait prêt à donner de sa personne (ou de son porte-feuille) pour participer à l'effort national. Et il n'en fallait pas plus au groupe France Télévisions pour lancer l'idée d'un concert au profit de la cause. C'est donc au cœur de la capitale, sur l'esplanade des Invalides, lieu mythique où sont habituellement rendus les hommages de la République, qu'aura lieu ce concert de solidarité.

Animé par Stéphane Bern et Marie-Sophie Lacarrau, l'événement promet déjà une bonne pléiade de stars. Parmi les invités, les chanteurs Bénabar, Laurent Voulzy, Slimane, Anggun, Chimène Badi, Vincent Niclo ou encore Mireille Mathieu ont déjà répondu présent. On retrouvera également le pianiste Lang Lang, le violoncelliste Gautier Capuçon ou encore l'incroyable Angélique Kidjo

. "Ce sera une soirée festive et populaire, tournée vers l’avenir

" affirme le producteur Franck Saurat avant de préciser que "Tous interpréteront des chansons autour de Paris et de la comédie musicale Notre-Dame de Paris". Un beau projet pour une belle cause donc !