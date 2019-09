Un coffret exceptionnel va sortir pour les 73 ans de Freddie Mercury

En 1991, le monde perdait l'un de ses plus grands musiciens et showman : Freddie Mercury. Adulé par des millions de personnes et star de l'un des plus gros succès cinématographiques de l'année, le chanteur est loin d'avoir été oublié. La preuve, alors qu'il aurait fêté ses 73 ans le 11 octobre prochain, un coffret exceptionnel sera proposé à la vente. Il contiendra trois CD (Never Boring, Mr Bad Guy et Barcelona) contenant 32 morceaux, un DVD comprenant 12 vidéos exceptionnelles et un livre d'illustrations. L'occasion pour les fans de découvrir un Freddie Mercury éloigné de son groupe mythique, Queen, et de mieux connaître l'exceptionnel chanteur qu'il était. "Freddie était extrême. Il était absolu, il était tout ou rien, il l'était toujours ou jamais. Freddie Mercury n'était jamais ennuyeux" a récemment affirmé Rami Malek, qui a interprété son rôle dans Bohemian Rhapsody et a remporté cette année l'oscar du meilleur acteur. Et ce n'est pas nous qui allons le contredire...