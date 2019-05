Un clip tout en miniature pour Metronomy avec son titre Lately

On ouvre grand les yeux... et les oreilles ! Avec Lately, le collectif anglais Metronomy fait son grand retour trois ans après Summer '08. Et alors qu'on s'attendait à ce que ces derniers fassent les choses en grand... c'est tout le contraire qui s'est produit ! En effet, pour ce nouveau tube qu'ils ont voulu plus rock qu'habituellement, les cinq artistes se miniaturisent. Statiques sur une cassette de leur morceau, ils entonnent un titre qui rappelle aisément les dangers de l'amour. Toujours avec une pointe d'humour et d'autodérision, les membres du groupe finissent malheureusement écrasés sous le derrière d'un "humain".

Réalisée par Joseph Mount, le leader du groupe, le clip de Lately peut déjà se vanter de cumuler plus de 100 000 vues depuis sa sortie. "J'ai vraiment adoré pouvoir réaliser notre propre vidéo. J'ai une opinion assez précise sur le rôle des clips en 2019 et de comment ils devraient être présentés au public et j'ai eu la chance de pouvoir mettre la théorie en pratique ! J'ai surtout pris conscience d'une chose, c'est l'importance du travail collectif dans la création d'une vidéo

" confiait-il à Purecharts il y a quelques mois. Un nouveau titre que le groupe interprétera peut-être d'ici quelques jours au festival We Love Green.