Un cinéma découvert dans les catacombes !

Si vous n'avez pas froid aux yeux, alors peut-être avez-vous déjà fait un tour dans les catacombes de Paris. Mais, êtes-vous déjà tombé sur le cinéma ? Tenez-vous bien : en 2004, un cinéma clandestin a été découvert avec une salle de 400 m2, un bar et un restaurant !

Une salle de ciné dans les catacombes !

Les chanceux qui ont découvert ce lieu insolite ont choisi de le rapporter à la police - rappelons qu'il s'agit des catacombes et que oui, c'est dangereux. Mais, quand la police est venue sur les lieux pour faire son enquête, tout avait disparu. Plus de cinéma, plus de restaurant... il y avait juste un mot avec écrit “N'essayez pas de nous retrouver”.

Etrange, non ?!