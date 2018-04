Un casino piraté à cause d’un thermomètre !

Lunettes sur le zen, gabardine de Columbo, oui, VirginRadio.Fr repart en enquête ! Après la fuite d’un titre d’un album de Rihanna, c’est une affaire plus sombre qui nous touche ! Une histoire digne des films de la saga Ocean (avec George Clooney avant qu’il ne boive trop de café dont on ne citera pas la marque mais What Else) est arrivée, on ne sait pas trop où ! Des pirates informatiques ont réussi à pirater, du coup comme c’est leur taf, un casino grâce à un thermomètre d’un aquarium. C’est la PDG d’une société de cybersécurité qui a révélé l’affaire, la sombre, dans le cadre d’une conférence organisée par le Wall Street Journal à Londres !

En gros, les pirates ont réussi à pirater ce thermomètre pour mettre un pied dans le réseau, puis ils ont trouvé la base de données ! On croit que c’est rare, pas du tout ! Il y a beaucoup d’objets connectés, thermostats, systèmes de clim’, frigos, il y en aurait 8,380 milliards dans le monde en 2017 ! La sécurité y est minime, voire nulle, et permet aux pirates de se régaler. On ne vous dira pas comment, on va pas balancer comme ça ! Les autorités devraient réagir et on devrait avoir plus de sécurité pour ces objets ! Reste que ce thermomètre a bien foutu le boxon depuis cet aquarium. A l’heure où l’on se parle, en décalage avec l’Angleterre, foutu décalage horaire, les premiers poissons sont interrogés, dont un poisson clown, témoin.