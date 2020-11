Un camion de déménagement devant la Maison-Blanche, McDo qui appelle à commander Burger King et une livraison Vinted dans une boîte à pizza... Toutes les news du Virgin Tonic !

Serait-ce la preuve que Donald et Melania Trump quittent la Maison Blanche ? Les internautes en sont sûrs ! Publiés sur les réseaux sociaux, les photos d'un énorme camion de déménagement à l'entrée de la résidence présidentielle américaine ont immédiatement fait le buzz (voir ci-dessous). Pourtant, face aux caméras, le milliardaire ne semble pas prêt à quitter ses fonctions. Alors que son adversaire démocrate, Joe Biden, s'approche de plus en plus des 270 grands électeurs nécessaires à son élection, le républicain compte bien tout faire pour lui mettre des bâtons dans les roues en demandant la suspension du dépouillement dans certains États et le re-comptage dans d'autres. Bref, Donald Trump entend bien créer la polémique jusqu'à la fin !

Dear White House Movers: Ask for the money up front. pic.twitter.com/TERrL1yDvL — Conan O'Brien (@ConanOBrien) November 6, 2020

Très critiquée durant le mandat de son époux, Melania Trump ne serait pas très enthousiaste à l'idée de rester à la Maison Blanche quatre années de plus. Du moins, c'est ce qu'affirment certains internautes. "Melania ne déménage pas déjà", commente l'un deux. "Je prends cette photo en direct de la Maison Blanche, avec un camion de déménagement à l'extérieur, comme un bon présage" précise un autre. Des propos qui en disent long sur l'état d'esprit qui règne en ce moment aux États-Unis. Quant aux résultats de l'élections américaines, il faudra encore un peu patienter avant de le découvrir !

C'est l'un des biscuits les plus connus de la pâtisserie européenne ! Seulement voilà, il semblerait que Lotus, l'entreprise belge à l'origine du Spéculoos, souhaite internationaliser le nom de ce petit sablé fabriqué depuis plus de 100 ans. Une nouvelle qui a créé un véritable raz-de-marée chez les consommateurs de ce biscuit aux épices. "Le rêve est de faire de Biscoff une marque mondiale, l'une des plus grandes marques au monde" précise alors Jan Boone, le patron de la marque, dans le journal quotidien belge néerlandophone De Tijd.

Alors que le spéculoos s'appelle déjà Biscoff (la contraction de "biscuit" et "coffee") dans la plupart des pays du monde, il semblait naturel que la marque Lotus ait décidé de modifier le nom du biscuit dans les deux derniers pays où ce n'est pas le cas : la France et la Belgique. Malheureusement, cet avis ne semble pas partagé par tout le monde. Suite à cette annonce, certains internautes ont décidé de se "rebeller" contre Lotus afin de les faire renoncer à ce changement de nom. On a donc pu voir naître certains hashtags comme #JesuisSpeculoos ou encore #cecin'estpasunbiscoff.

Assez surpris de cet engouement, le PDG de Lotus a tenu à rassurer la clientèle de ses spéculoos. "Je vois cela comme un compliment. Les gens se sentent connectés à la marque. J'espère que, comme nous, ils deviendront fiers du fait qu'une entreprise flamande a vraiment fait d'elle une marque mondiale" précise l'homme à propos de ce changement de nom. Et pour rassurer les inconditionnels, il a précisé qu’en France, en Belgique et aux Pays-Bas, la mention « original Spéculoos » apparaîtrait toujours sous le nom de "Biscoff".

Voilà une opération de communication qui a eu l'effet escompté ! En effet, alors que la population française est à nouveau confinée, de nombreux commerces ont été forcés de fermer leurs portes. Quant aux autres, les semaines qui arrivent s'annoncent dores et déjà difficiles. Et cela, même pour les grands groupes. Parmi eux, Burger King, la célèbre chaîne de fast-food, vient de dévoiler un communiqué de presse très original dans lequel elle appelle à se rendre... chez McDo ! Non, vous ne rêvez pas, il semblerait bien que pour faire le buzz, le premier ait appelé à commander à manger chez le second. Une drôle d'idée de la concurrence mais un très bon moyen d'attirer l'attention sur les difficultés qui touchent cette activité !

"On n’aurait jamais pensé vous demander ça un jour. Tout comme on n’aurait jamais pensé vous encourager à commander chez KFC, Quick, O’Tacos, Domino’s Pizza, Subway, Eat Sushi, Pizza Del Arte..." peut-on lire dans les premières lignes du communiqué de presse dévoilé par Burger King et avec pour titre "Commandez chez McDo". Pourtant, c'est bel et bien le cas du géant de la restauration rapide qui explique ensuite que "les restaurants qui emploient des milliers de salariés ont aussi besoin de votre soutien. Donc si vous souhaitez les aider, continuez à vous régaler à la maison grâce à la livraison, à la vente à emporter et aussi au drive". Un message qui a le mérite d'être très clair et qui devrait permettre aux enseignes de restauration rapide, plus ou moins grandes, de susciter l'aide de la part du grand public. Du moins, c'est ce que l'on espère !

Vous aussi vous êtes un(e) adepte de Vinted, le site communautaire qui permet à ses utilisateurs de vendre, d'acheter, et d'échanger des vêtements et accessoires d'occasion ? Cette information pourrait vous faire réfléchir à deux fois avant de commander votre prochain coup de coeur. En effet, il y a quelques jours, Hugo Guillemet, journaliste pour l'Équipe, a eu la triste surprise de recevoir un jeans qu'il avait commandé quelques jours auparavant dans un boîte à pizza. Non, vous ne rêvez pas ! Le pire, c'est que cette box avait été utilisée et qu'elle contenait encore une sauce piquante. On vous laisse imaginer l'odeur du vêtement lors de son arrivée dans les mains du jeune homme... sans parler des tâches de gras qui ont dû venir avec.

une calzone? eh non un jean mdrr@Vintedfrance faut agir. en+ y avait une sauce piquante avec le jean On est où là?!? pic.twitter.com/pk8KQiXzer — hugo (@hugoguillemet) October 27, 2020

Très choqué par cette livraison, Hugo Guillemet s'est d'ailleurs tout de suite exprimé sur les réseaux sociaux où il a tenu à partager son expérience hors du commun : "une calzone? eh non un jean mdrr @Vintedfrance faut agir. en+ y avait une sauce piquante avec le jean On est où là?!?" écrit-il en légende de plusieurs clichés de sa mésaventure. Aimée par plus de 10 000 internautes, sa publication a également été retweetée par près de 4000 personnes ! Un bad buzz pour le site de revente qui ne s'est pas exprimée suite à ce léger problème. On attend leur réponse avec impatience...