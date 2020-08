Un calendrier de l'Avent Friends, le retour de Big Little Lies... les news insolites de la semaine !

Comme chaque semaine, on s'offre un petit tour d'horizon des news insolites qu'il ne fallait surtout pas manquer. Au programme, un calendrier de l'Avent Friends ou encore la diffusion de la première saison de Big Little Lies sur TF1.

Avis aux fans de la série culte ! Sur Amazon, le calendrier de l'Avent Friends est d'ores et déjà en pré-commande. Disponible en octobre prochain, il présente de nombreuses surprises dérivées de la série... de quoi ravir les inconditionnels en attendant le tournage de l'épisode spécial !

Un calendrier de l'Avent friends arrive !

Toujours côté série, on continue avec Big Little Lies : lors de sa diffusion en 2017 sur HBO la première saison du show a fait un véritable carton. La bonne nouvelle pour les retardataires, c'est que la série évènement avec Nicole Kidman est diffusée sur TF1 depuis mardi.

Big Little Lies arrive sur TF1

On poursuit avec une étude sur les chats : croyez-le ou non, votre chat vous aime comme un parent ! Et oui, c'est la science qui le dit.

Enfin, notez que le port du masques est désormais obligatoire dans les rues de Paris.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news.