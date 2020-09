Un biopic sur Madonna vient d'être confirmé !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la reine de la Pop ! Alors que le confinement aura permis à ses nombreux fans d'en connaître un peu plus sur la vie et le quotidien de leur idole, cette dernière vient de lâcher une véritable bombe sur Twitter. Si certains auraient pu imaginer une énième théorie loufoque de la part de Madonna ou même une vidéo d'elle dans un bain de pétales de roses, c'est un projet beaucoup plus intéressant qui devrait voir le jour dans un futur proche : son biopic. La preuve avec cette publication (voir ci-dessous) dans laquelle elle semble confirmer officiellement la nouvelle : "Universal Pictures annonce un film basé sur l'histoire vraie et inédite de Madonna, écrit et réalisé par l'artiste elle-même".

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ — Madonna (@Madonna) September 15, 2020

C'est directement sur le site web de Madonna qu'on en apprend un peu plus sur ce projet. "Madonna co-écrit le scénario original avec Diablo Cody, lauréat d'un Academy Award, et le projet sera produit par Amy Pascal, nominée à trois reprises aux Academy Award" peut-on lire dans le communiqué officiel. Des grands noms du cinéma qui devraient aider l'interprète de Like a Virgin dans ce projet qui s'annonce déjà comme un événement. En effet, il suffit de lire les propos des studios américains pour comprendre que ces derniers misent énormément sur cette aventure. La preuve : "Universal Pictures a annoncé aujourd'hui que le studio développe un TOUT NOUVEAU projet sans titre basé sur l'une des icônes les plus influentes du monde, Madonna, qui, au cours d'une carrière indélébile de cinq décennies, a eu un impact révolutionnaire en tant que musicienne, actrice, réalisatrice, auteur et entrepreneur qui informe chaque aspect de la culture mondiale, transformant notre compréhension de l'art, de la sexualité, du féminisme et du rôle des femmes dans le divertissement." Pour le moment, aucune date de sortie ou même de tournage n'ont été confirmées.