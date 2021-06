Un avion oublie ses passagers, la Super Lune des fraises et de la drague dans le Top Insolite

Vous le savez, chaque semaine, on vous offre un petit tour d'horizon des news les plus WTF. Au programme cette fois, un avion qui oublie ses passagers (oui, oui), la fête de la musique, de la drague et une super lune.

Il décolle en oubliant ses passagers

Un avion de la compagnie Ryanair s'est envolé le week-end dernier. Jusque là, tout va bien. Sauf que l'avion est parti en oubliant une cinquantaine de passagers.

D'où vient la Fête de le Musique ?

Cette semaine dans le Virgin Tonic, Clément nous appris les origines de la Fête de la Musique... et de son côté, Ginger en a profité pour nous expliquer ce qui, selon la science, rendait les musiciens plus sexy que les autres.

La Super Lune des Fraises

Il y a quelques jours, nous avons pu observer la Super Lune des Fraises. Et forcément, on vous explique tout ICI.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !