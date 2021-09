Un américain fan de la Pataterie, les femmes insatisfaite de leur vie sexuelle... le Top Insolite de la semaine

Cette semaine côté insolite, on n'a pas chômé : entre un américain fan de la Pataterie et un italien qui a choisi de vivre tel un Hobbit, il y a de quoi faire !

On commence avec le thread remarqué d'un touriste américain sur Twitter : fasciné et totalement conquis par le menu de la chaîne La Pataterie, ce dernier s'est fait un plaisir de partager son repas minute par minute : une expérience culinaire qui a fait son petit effet sur la toile.

On poursuit avec un italien passionné par le Seigneur des Anneaux : ce dernier s'est carrément décidé à adopter le mode de vie des Hobbit (oui, oui). Et visiblement, il est nettement plus heureux !

Passionné par le Seigneur des anneaux, il vit tel un Hobbit

On continue avec un sondage qui voudrait que les femmes ne soient pas entièrement satisfaite de leur vie sexuelle... et pour rester dans le thème, sachez qu'il existe maintenant un sex toy fait pour satisfaire les hommes ET les femmes (en même temps) pendant l'acte. Amen.

Le sex toy magique

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news insolites !