Un accident sur la tournée de Céline Dion, le nouvel album de Lady Gaga... les news musique de la semaine !

Cette semaine, vos artistes n'ont pas chômé ! Entre le nouvel album de Lady Gaga et le duo Adele/ Beyoncé, on a de quoi faire...

Plus de peur que de mal

Un accident est survenu sur la tournée de Céline Dion mais pas de panique, plus de peur que de mal !

Un souci sur sa tournée

Combien a gagné Ed Sheeran en 2018 ?

Quand vous saurez combien l'interprète de Shape of You a gagné par jour, vous allez tomber de votre chaise.

Le nouvel album de Lady Gaga

Et si Lady Gaga titrait son prochain album ADELE ? Peut-on attendre une collaboration ? Réponse bientôt !

Adele, le prochain titre de l'album de Lady Gaga ?

Non, pas de collaboration Adele/ Beyoncé...

On y a cru mais, non... Ryan Tedder a fait la meilleure blague (ou la pire) en teasant une collaboration entre Adele et Beyoncé sur le prochain opus de OneRepublic.

Laurie Darmon en concert

On termine avec Laurie Darmon : la chanteuse sera au Nouveau Casino le 14 novembre prochain !

Un concert le 14 novembre !

