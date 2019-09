Umbrella Academy saison 2 : Découvrez les personnages du nouveau casting

Lancée en février dernier sur Netflix, Umbrella Academy semble déjà avoir conquis un large public. En avril dernier, la plateforme a annoncé que la série basée sur les comics de Gerard Way et Gabriel Bá aurait droit à une saison 2 composée de 10 épisodes. Mais pour ne pas lasser les fans, la production s'est mise en tête de trouver de nouvelles têtes. On retrouvera donc l'actrice britannique Ritu Arya, vue dans les séries Humans, Doctors et The Good Karma Hospital, qui interprétera le personnage de Lila, une héroïne dont la santé mentale varie en fonction de son environnement. Viendra ensuite la comédienne Marin Ireland, vue dans Comancheria, Come as you Are, Effets Secondaires, Homeland, Masters of Sex, Girls ou encore la future série Y : The Last Man. Enfin, Yusuf Gatewood sera le dernier à rejoindre cette liste de noms. L'acteur, apparu dans The Originals, incarnera Raymond, un "leader sûr de lui et intelligent" selon la description officielle.

Si on ne sait pas encore quand ces nouveaux inédits seront disponibles, on sait néanmoins que les acteurs sont de retour sur le tournage depuis le mois de juin. Des informations qui devraient ravir les fans du programme et leur permettre de patienter jusqu'à la diffusion sur la plateforme de vidéos à la demande.