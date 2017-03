Ulysse from Mars et T'Cap 21 dévoilent le clip de Up for Down !

A l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 qui se tiendra ce mardi 21 mars, on vous propose de découvrir Up For Down. Une chanson écrite et composée par Ulysse from Mars, artiste électro de 17 ans, dédiée à son ami d'enfance Théo. Les deux potes sont d'ailleurs présents dans le clip tourné entre Marseille et New York à découvrir dans le player ci-dessous. Une vidéo où l'on peut d'abord voir Théo déambuler dans Marseille et Ulysse from Mars dans New York avant que les deux copains ne se retrouvent dans chacune de ces deux villes. Un clip à l'ambiance bon enfant et qui célèbre l'amitié, réalisé avec l'association T'Cap21.

T'Cap21 est une association qui milite pour que les "enfants porteurs d'une trisomie 21 soient intégrés dans la société, tels qu'ils sont, et au même titre que tout autre enfant qui n'est pas en situation de handicap." Avec le clip de Up for Down ! T'Cap21 et Ulysse from Mars prouvent en effet que les jeunes porteurs de Trisomie2 1 peuvent s'amuser comme n'importe quel jeune du même âge ! Le single Up for Down ! est également disponible en téléchargement légal à cette adresse.