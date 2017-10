U2 : You’re The Best Thing About Me, une version acoustique sublime en écoute

U2 est de retour plus en forme que jamais ! Le nouvel album du groupe, Songs Of Experience, sera bien disponible le 1er décembre 2017 mais en attendant Bono et sa bande comptent bien faire plaisir à leurs fans. C'était le cas au début du mois de septembre quand U2 a dévoilé son nouveau single "You're The Best Thing About Me" qui semble directement inspiré par la personne que le chanteur aime avec passion. Et si on adorait le remix surprenant que Kygo a fait de "You're The Best Thing About Me", U2 propose désormais une version acoustique très belle du single. À écouter sans modération !

Lors de sa tournée actuelle, le groupe mené par Bono n'a pas hésité à chanter cette version acoustique de "You're The Best Thing About Me" pour le plus grand bonheur de leur public. Cette revisite du titre nous permet d'avoir encore plus d'émotions qu'avec l'originale beaucoup plus travaillée en studio. Il y a un petit côté Coldplay des débuts (dans la voix grave de Bono) qui n'est pas pour nous déplaire ! On a hâte de pouvoir entendre le reste, pour le moment on vous propose si ce n'est pas fait de voir le clip "You're The Best Thing About Me" tourné dans les rues de New York.