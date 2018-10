U2 : Unforgettable Fire, joué pour la première fois depuis huit ans...

Bono et ses acolytes, en pleine tournée européenne pour leur Expérience + Innocence Tour, ont profité de leur passage à Copenhague le weekend dernier pour chantonner deux titres qu'ils n'avaient pas joués depuis des années.

Le public de la Copenhagen Royal Arena a eu la chance et l'honneur d'assister aux performances live de Unforgettable Fire (1984) et Stay (Faraway So Close!) (1993). Respectivement issus de leur quatrième album -du même nom, pour l'un et de l'opus Zooropa, pour l'autre. Cela ne s'était pas produit depuis des années. Soit huit ans pour Unforgettable Fire et pas loin de vingt cinq ans pour Stay (Faraway So Close!). Un moment exceptionnel que U2 a choisi de partager avec son public danois. Bande de petits veinards ! On vous laisse profiter également de ce moment avec les deux live, ci-dessous.