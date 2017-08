On s'en doutait depuis quelques jours mais la rumeur a été confirmée par plusieurs sites dont U2gigs : U2, absents des VMAs 2017, a tourné un clip lors du passage du Joshua Tree Tour à Amsterdam. Devant un public restreint (200 à 300 personnes), le groupe irlandais a tourné toutes les images nécessaires à son prochain clip, accompagnant leur nouveau single prévu pour septembre. Selon les personnes présentes lors de l'événement, c'est The Blackout qui nous attend. La chanson aurait été jouée 5 fois devant la foule afin d'avoir tout le matériel visuel nécessaire à la réalisation du clip...

Un nouveau titre, Lights to Home ou Lights of Home, a été diffusé juste après la session d'enregistrement. Les personnes présentes ont décrit les deux morceaux comme "groovy" avec un son des années 90... Lights to Home serait une chanson plus lente mais avec un refrain au rif de guitare et paroles accrocheurs. On a hâte d'en entendre plus ! Quant au prochain album de U2, Songs of Experience, il est prévu pour décembre prochain même si il n'y a aucune confirmation officielle pour le moment. Mais déjà, des sessions d'écoute de morceaux inédites s'organisent dans plusieurs villes avant les concerts... A Paris, U2 a reçu la visite surprise de Patti Smith lors du Joshua Tree Tour.