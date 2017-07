U2 , System of A Down et Liam Payne dans les news musique de la semaine

Julien Doré fête ses 35 ans, alors on vous propose un retour sur ses meilleures performances live, c'est cadeau ! Comme chaque week end, nous allons revenir avec vous sur les plus belles news musique de cette semaine et on commence avec System Of A Down fait pogoter Arras au Main Square Festival 2017. On a des photos à ne surtout pas manquer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Au Main Square Festival 2017, Radiohead a aussi fait parler avec sa clôture du festival tout simplement hallucinante. VirginRadio.fr était sur place et on vous dit tout ce qu'il y a savoir sur ce live d'exception. Mais le groupe n'est pas le seul à avoir fait parler cette semaine puisqu'Adele s'excuse d'avoir dû annuler les deux dernières dates de sa tournée, la chanteuse a eu un petit contretemps des plus désagréables...

Mais Adele n'est pas la seule à faire des drames, même si en l’occurrence ce n'est pas trop de sa faute. Liam Gallagher se réveille et s'en prend très violemment aux membres de U2, allez savoir pourquoi. Enfin, si vous voulez savoir, il y a tout un article sur le sujet qui vous attend patiemment sur le site, évidemment. Enfin, on conclut avec une bonne nouvelle puisque VirginRadio.fr vous fait gagner des places pour le show premier show de Liam Payne en France, à Paris, le 14 juillet. Que demande le peuple ? Sinon, il y a toujours "ALIENS" le nouveau titre de Kaleidoscope de Coldplay dévoilé à découvrir d'urgence !