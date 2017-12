U2 : Songs of Experience se classe numéro 1, un record historique pour le groupe

Il y a dix jours, U2 revenait avec un nouvel album : Songs of Experience. Après sa longue et riche carrière, on aurait pu croire que le groupe originaire de Dublin n'avait plus rien de neuf à proposer... Et pourtant ce n'est pas du tout le cas ! Dans ce quatorzième album, Bono et sa bande prouvent qu'ils sont plus que jamais d'actualité et le premier single "You're the Best Thing About Me" a suffi à nous convaincre. Sans surprise, le retour de U2 était très attendu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes... Une semaine après sa sortie, Songs of Experience se classe numéro 1 au prestigieux Billboard 200, ce qui permet au groupe de réaliser un record historique !

Déjà très content de se positionner à la première place du classement US, le groupe de Bono peut se féliciter de réaliser un record historique grâce à Songs of Experience. Lequel ? U2 devient le premier groupe de toute l'histoire de la musique à avoir placé au moins un de ses albums numéro 1 dans les années 1980, 1990, 2000 et désormais 2010. Une grande première ! Bravo à eux.