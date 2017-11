Song of Experience est attendu pour le 1er décembre prochain. Pour porter ce nouvel opus, U2 a choisi You're The Best Thing About Me en guise de premier single et pour l'heure, le groupe qui nous vient tout droit d'Irlande poursuit sa tournée. Il y a quelques semaines, Bono et sa bande ont même fait un geste (en décalant un concert) pour permettre à leurs fans Argentins de suivre les qualifications à la Coupe du Monde. Song of Experience aurait dû sortir il y a déjà un moment déjà mais suite à l'élection de Donald Trump, U2 avait choisi d'en décaler la date - d'où la tournée anniversaire de The Joshua Tree. Que les fans en manque de nouveaux morceaux se rassurent, Song of Experience arrive. Lentement certes, mais sûrement. Et d'ailleurs, un fansite site dédié au groupe aurait en aurait même la tracklist.

‘Love Is All We Have Left’

'Lights of Home'

‘You’re The Best Thing About Me’

'Get Out Of My Own Way'

'American Soul’

'Summer of Love'

‘Red Flag Day’

‘The Showman (Little More Better)’

‘The Little Things That Give You Away’

‘Landlady’

'The Blackout'

‘Love Is Bigger Than Anything In Its Way’

'13 (There Is A Light)’

‘Ordinary Love (Extraordinary Mix)’ - Bonus

‘Book Of Your Heart' - Bonus

'Lights Of Home (St Peter’s String Version)' - Bonus

Dans la mesure où rien n'a été confirmé ou officialisé, mieux vaut attendre avant de crier victoire (notez que le magazine britannique NME aurait contacté les équipes du groupe afin d'en savoir plus sur cette fuite). La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faudra plus attendre longtemps avant d'avoir le fin mot de l'histoire. D'ici trente jours, les fans auront l'opus entre les mains !