U2 reverse les bénéfices de son concert mexicain aux victimes du tremblement de terre

Le 19 septembre dernier, un violent tremblement de terre frappait le centre du Mexique. 366 personnes y ont trouvé la mort et plus de 16 000 ont été affectés par la catastrophe naturelle. La majorité des victimes ont été contraintes d'abandonner leurs habitations, totalement détruites par le tremblement de terre. U2 en concert les mardi 3 et mercredi 4 octobre dans la capitale mexicaine a décidé de faire un geste pour soutenir les victimes. En association avec les tourneur Live Nation et Ocesa et l'ONG Cadena, le groupe a annoncé qu'il reverserait une partie des bénéfices de ses concerts mexicains à un fond d'urgence mis en place pour les victimes du tremblement de terre.

U2 entame avec ses deux dates de concert à Mexico la dernière partie du Joshua Tree Tour 2017. 120 000 spectateurs au total devraient assister aux shows mexicains. Le groupe de Bono n'est pas le seul à s'être mobilisé pour le pays d'Amérique Centrale, le chanteur Shawn Mendes, les acteurs Gael Garcia Bernal, Salma Hayek et Diego Luna font également partie des personnalités à avoir levé des fonds pour le Mexique. Une fois sa tournée terminée fin octobre, U2 se lancera dans la promotion intensive de son quatrième album, Songs of Experience qui sortira le 1er décembre.