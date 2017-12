U2 reprend What's Going On de Marvin Gaye pour Spotify

Etre passif ne fait absolument pas partie du vocabulaire de U2. Deux semaines à peine après la sortie de Songs of Experience (album qui succède à Songs of Innocence), U2 est de retour dans les charts. Au programme, une participation à la série de singles proposés par Spotify. A cette occasion, le groupe repris un hit de Marvin Gaye, What's Going On. La session a été enregistrée à Los Angeles - et plus précisément au Neptune Valley.

Que les fans se rassurent, U2 ne compte pas se reposer sur ses lauriers - bien au contraire. Bono et sa bande prévoient une série de concerts l'année prochaine (dont un à Manchester, Grande Bretagne). "On annoncera des concerts", a confié le bassiste du groupe. Les places seront mises en vente après l'été mais, on va en annoncer". Voilà qui devrait ravir les fans qui n'auront pas pu les voir sur scène dans le cadre des 30 ans de The Joshua Tree - à supposer qu'ils passent par l'hexagone.