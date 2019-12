U2 : Quand un fan débarque sur scène et finit dans les bras de Bono (VIDEO)

Direction l'Australie, où U2 donnait un concert récemment ! Alors que Bono et sa bande donnait un concert au Sydney Cricket Ground, le leader du groupe irlandais a été confronté à un fan on ne peut plus particulier ! Croyez-le ou non, ce dernier a débarqué sur scène, habillé comme MacPhisto (alter ego de Bono). "Vêtu d'un costume jaune avec de la peinture blanche et les cornes du diable rouges, Pitino (le nom du fan en question, ndlr) a été aperçu et appelé sur scène lors de "Elevation" par l'icône du rock. Ils ont dansé en rond pendant plusieurs secondes avant que sept gardes de sécurité ne descendent pour l'emmener", explique le média Billboard.

"Allons droit au but ... J'étais sur scène hier soir! C'était un rêve devenu réalité", a commenté le fan sur Instagram. "vous voyez CLAIREMENT que Bono me montre du doigt, même deux fois! Parce qu'il m'a pointé du doigt la première fois et que je me suis pointé du doigt comme pour dire« moi?! ». la scène, faisons ça! Je n'arrive toujours pas à croire que j'étais sur scène. Les lumières, la magie ... Les agents de sécurité haha! Ils ne faisaient que du travail. Tout en s'amusant. Je pense que cela a ajouté à la belle nuit. Merci à # Bono et l'INSAAAAAANE et le ridicule amour implacable de TOUT LE MONDE! ". plus tard, U2 en personne a reposté le clip... un moment d'anthologie que le fan n'est absolument pas prêt d'oublier !