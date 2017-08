Pendant que Noel Gallagher s'éclate avec U2 sur la route du Joshua Tree Tour, son frère Liam n'a pas l'air de partager son enthousiasme pour le groupe. L'ex-chanteur d'Oasis a tout simplement déclaré qu'il trouvait insultant le fait que U2 soit qualifié de groupe de rock, ajoutant que Bono est "sur une autre planète". "Je ne sais pas sur quelle planète ils sont mais pas sur la mienne. Ils sont dans une bulle. Je marche dans la rue et j'en fais pas des tonnes. Les types comme U2, quand ils se qualifient de groupe de rock, je trouve ça super insultant. Ils jouent de la guitare et tapent sur une batterie et tout ça mais ils ne sont pas un groupe de rock, ils sont juste un groupe qui utilise des guitares. Ils n'ont jamais rien fait de rock'n'roll dans leur vie."

Dans la même interview pour la radio américaine dans le cadre de la promo de son album solo "As You Were", Liam a poursuivi sa tirade anti-U2 : "Je ne dis pas qu'il faut sniffer de la drogue du cul d'un nain mais ils ont besoin de faire un truc. Ils ont déjà cassé un crayon ? Ils ont déjà mis une gomme dans leur nez ? P*, ils ont l'air de rien faire du tout à part recevoir des gros chèques." Pendant ce temps là, Noel Gallagher tourne avec U2 sur les 52 dates du Joshua Tree Tour. Ce que n'a pas manqué de commenter Liam Gallagher, qui s'en est déjà pris à U2 : "C'est bon de savoir que pendant qu'il lèche le cul de Bono je suis en train de le faire pour de bon. J'adore ce mec (son frère ndlr) mais à chaque fois que je le vois, il a son bras autour d'une célébrité pas possible. On dirait qu'il les suit partout. Chaque fois que je vois une photo de lui, je vois juste une patate, une patate collante quand il a son bras autour de Bono."