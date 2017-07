C'est probablement l'une des tournées les plus lucratives de U2 : The Joshua Tree Tour s'est installé à Paris le temps de deux concerts, de quoi raviver la flamme chez les fans de la première heure. On savait que Noel Gallagher se chargerait de la première partie, on savait également que la rock star de la garde républicaine (qui avait scotché le monde entier après son hommage à Manchester) y était invité. De base, on s'attendait à un concert exceptionnel. Mais comme chez Bono on ne fait pas les choses à moitié, le groupe a également invité Patti Smith.

On ne vous fera pas l'affront de vous la présenter, ni même celui d'étaler son palmarès. Mais pour rappel, on doit à Patti Smith des albums mythiques comme Horses. Hier soir, la chanteuse était donc sur scène, avec le groupe. Elle est arrivée sur Mothers of the Disappeared - et ce fut probablement l'un des moments les plus forts du concert. Du côté des fans parisiens, on a l'air conquis : U2 a enchaîné les morceaux de Joshua Tree dans l'ordre et a même joué One ou encore Vertigo en guise de rappel. Bref, première soirée réussie pour les Irlandais.