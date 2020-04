U2 offre 10 millions de dollars pour lutter contre le COVID-19 !

Après la fin de leur immense tournée The Joshua Tree World Tour, les membres du groupe U2 ont, comme tout le monde, été obligés de se confiner chez eux. Et alors que certains s'occupent à écrire des chansons ou à faire des lives pour distraire leurs fans, Bono et ses acolytes ont tout simplement décidé de faire un don extraordinaire de 10 millions d'euros pour le personnel soignant irlandais. Un geste plus que généreux rendu possible grâce à l'aide de différentes entreprises pour soutenir ceux qui sont en première ligne pour combattre le Coronavirus.

Cette somme d'argent devrait ainsi servir les hôpitaux à s'équiper en masques, respirateurs et autres matériaux pour les protéger face à la pandémie actuelle. Selon les médias locaux, quarante respirateurs et 20 000 masques buccaux en provenance de Chine sont déjà arrivés. À noter que l'objectif final de l'action est d'obtenir une quarantaine de tonnes d'équipements pour les prestataires de soins irlandais.