Julien Doré fête ses 35 ans et on vous fait un retour sur ses meilleures performances live mais si pensiez que cet article serait fait dans la bonne humeur, vous vous êtes trompé de porte ! Ici, on va parler des frères Gallagher et de la suite de leur baston des familles qui ne semble jamais s'arrêter. Et comme visiblement ils n'avaient plus rien à dire l'un sur l'autre, ils ont décidé de mettre deux trois personnes dans leur embrouille et pas des moindres. Liam Gallagher s'en prend très violemment à U2 sur Twitter, comme ça, de bon matin, sans aucune raison valable (ou presque) et tout le monde a été bien surpris, y compris son frère.

D'ailleurs, mister Noel Gallagher n'a pas du tout apprécié les propos de son frangin sur les réseaux sociaux et a, ni une ni deux, sauté les deux pieds dans le drama comme disent les jeunes. C'est également sur Twitter qu'il a donc pris la parole avec un looong message. Grosso modo, il surnomme sa propre tournée "le buffet U2", histoire sans doute de bien montrer qu'il considère que le groupe est supérieur au reste du monde. Au passage, il allume un peu son frère en imitant sa signature de messages fetish ("As you were LG"). Bref, encore des aventures bien palpitantes sur les deux frères, n'est-ce pas ?