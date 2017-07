Tout roule à merveille pour Noel Gallagher et il n’est pas peu fier de nous le faire savoir. Accompagné de sa formation les High Flying Birds, le chanteur assure les premières parties de U2 sur sa gigantesque tournée Joshua Tree et il ne s’est jamais autant amusé. Ce n’est un secret pour personne, Noel Gallagher est un énorme fan de U2 et ne târit pas d’éloges à leur sujet, qu’importe ce qu’en dit son frère Liam, qui s’en est (encore une fois) pris à eux. Interviewé par le site du FC Barcelona, Noel Gallagher a expliqué qu’il s’était rarement fait autant plaisir : « J’ai tourné avec différentes formations au cours des 25 dernières années, et je ne me suis jamais autant amusé ». En même temps on le comprend : tourner avec son groupe préféré et voyager partout en Europe, que demander de plus ?

« Je suis sur scène pendant une heure seulement. Je finis vers 20h-20h30. Je mange, je bois, je regarde le concert de U2, j’ai deux jours de repos. On joue dans les plus belles villes d’Europe. Ma famille et mes amis sont en tournée avec moi. C’est génial! Ils sont excellents tous les soirs, c’est l’un de mes groupes préférés au monde. » Voilà des déclarations qui devraient encore quelque peu agacer son frangin, lui qui a récemment déclaré qu’il préférait « manger sa propre m*rde » plutôt que d’aller voir U2 en concert. En revanche si vous, vous avez envie d’aller voir Noel Gallagher et U2 sur scène, on vous rappelle qu’ils seront sur la scène du Stade de France les 25 et 26 juillet prochain et que Virgin Radio vous fait gagner vos places pour ce concert événement… Bonne chance à tous !